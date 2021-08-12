Генералу ГИБДД Черникову предложили снизить транспортный налог для законопослушных водителей

Свое обращение к начальнику ГИБДД депутат начал со статистики, рассказав главному госавтоинспектору страны о состоянии аварийности на дорогах. В частности, по его данным, в стране за 2020 год в ДТП погибло более 16 000 человек и более 180 000 были ранены. Параллельно, сообщает политик, за нарушения ПДД за тот же период было оформлено около 167 млн. штрафов, что на 15% больше, чем в 2019 году.

– В целях снижения числа правонарушений на дорогах прошу вас оценить целесообразность введения льготы для водителей за безопасную манеру вождения, а именно: 50%-ную скидку на уплату транспортного налога для тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1500 рублей, — предлагает Сухарев генералу Черникову.

Напомним, что размеры и порядок уплаты транспортного налога устанавливает не ГИБДД, а положения Налогового кодекса. Этот документ разрабатывается и принимается правительством, депутатами Госдумы и Советом Федерации.