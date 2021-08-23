ГИБДД предупредила о новом дорожном знаке, который появится 1 сентября

Применяемый ныне знак предупреждения о видеофиксации — табличка 8.23 — исчезнет. Ее полностью заменит новый знак, обозначенный в ПДД как 6.22. Главное различие между этими знаками «Фотовидеофиксация» заключается в том, что 6.22 применяется самостоятельно и устанавливается исключительно на въездах в населенные пункты и действует на всей территории поселения. ГИБДД утверждает, что это позволит убрать с улиц городов знаки 8.23, которые, по мнению представителей ведомства, заполонили улицы.

Таким образом, водителей в городах больше ничто не будет предупреждать о приближении к конкретной камере автоматической фиксации нарушений. До последнего времени считалось обязательным, чтобы не ближе чем за 50 метров до нее на дороге был установлен знак-предупреждение. Теперь этого не будет. Считается, что водители должны по умолчанию знать: каждый метр асфальта в населенном пункте находится под контролем камер.

Такой порядок установки знаков 6.22 был введен по инициативе московских властей, которые за счет денег, уплачиваемых жителями столицы в качестве налогов, обвешали дороги Москвы камерами для взимания штрафов с самих же жителей.

Напомним также, что новый знак 6.22 «Фотовидеофиксация» будет устанавливаться на трассах вне населенных пунктов не менее чем за 150 метров от начала участка, контролируемого камерой автоматической фиксации.