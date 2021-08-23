ГИБДД предупредила о новом дорожном знаке, который появится 1 сентября

фото: МВД
C 1 сентября на дорогах России будет применяться новая версия знака «Фотовидеофиксация», сообщает сайт ГИБДД РФ. Правительственное постановление на эту тему вступило в силу в марте этого года. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

Применяемый ныне знак предупреждения о видеофиксации — табличка 8.23 — исчезнет. Ее полностью заменит новый знак, обозначенный в ПДД как 6.22. Главное различие между этими знаками «Фотовидеофиксация» заключается в том, что 6.22 применяется самостоятельно и устанавливается исключительно на въездах в населенные пункты и действует на всей территории поселения. ГИБДД утверждает, что это позволит убрать с улиц городов знаки 8.23, которые, по мнению представителей ведомства, заполонили улицы.

Таким образом, водителей в городах больше ничто не будет предупреждать о приближении к конкретной камере автоматической фиксации нарушений. До последнего времени считалось обязательным, чтобы не ближе чем за 50 метров до нее на дороге был установлен знак-предупреждение. Теперь этого не будет. Считается, что водители должны по умолчанию знать: каждый метр асфальта в населенном пункте находится под контролем камер.

Такой порядок установки знаков 6.22 был введен по инициативе московских властей, которые за счет денег, уплачиваемых жителями столицы в качестве налогов, обвешали дороги Москвы камерами для взимания штрафов с самих же жителей.

Напомним также, что новый знак 6.22 «Фотовидеофиксация» будет устанавливаться на трассах вне населенных пунктов не менее чем за 150 метров от начала участка, контролируемого камерой автоматической фиксации.

штрафы, видеофиксация, ПДД, ГИБДД
23 августа 2021
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