В России вместо автодокументов внезапно разрешили использовать QR-коды

Как это работает сейчас? Если водителя останавливает инспектор ГИБДД, автомобилист может запустить программу и вместо «Свидетельства о регистрации» показать всего лишь QR-код на экране смартфона. Правда, водителю машины все равно рекомендуют иметь при себе оригинал документа.

По идее, функционал «Госуслуги. Авто» будет расширяться, чтобы гаджет мог заменить собой абсолютно все необходимые сегодня бумаги и карточки — от водительского удостоверения до полиса ОСАГО. Но пока даже найти(!) приложение в соответствующих «маркетах» — целая проблема…

Вообще, электронные документы — это, конечно, удобно. Каждый день сотни людей теряют паспорта, водительские удостоверения и кошельки, отправляя самих себя в длинную черную полосу. Восстанавливать бумаги — сущий ад.

Но и различных мошенников, что пользуются чужой добродетелью, тоже хватает. Как же вести себя, если под ногами оказался чужой бумажник?