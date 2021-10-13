Зачем наряды ГИБДД получат доступ ко всем дорожным камерам

О том, что для разработки такого программного комплекса Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы объявил тендер на 180 000 000 рублей, сообщает газета «Коммерсантъ».

В свою очередь, телеграм-канал «Гаец» утверждает, что вскоре столичная ГИБДД получит некое оборудование под названием «Умная балка», чтобы сканировать проезжающие мимо экипажа автомобили, выявляя угнанные. Также «балка» позволит останавливать проблемных водителей, у которых ранее было зафиксировано много нарушений.

Правда, пока не слишком понятно, о разном ли оборудовании говорят источники. Вполне возможно, что они описывают одно и то же новшество, но разными словами.

И продолжая тему нарушителей ПДД. Предложение вице-премьера Марата Хуснуллина сажать в тюрьму за нетрезвое вождение без ДТП сводится к увеличению взяток инспекторам ГАИ, уверен эксперт портала «АвтоВзгляд» Сергей Асланян. И вот, почему.