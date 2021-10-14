В ГИБДД рассказали, кого будут признавать «агрессивным водителем»

По мнению полицейских экспертов, «агрессивное вождение» это разновидность «опасного вождения». В ГИБДД разъяснили, что опасное вождение обычно связано с импульсивным и рискованным поведением. А агрессия — это намеренное стремление нанести вред, в отличии от импульсивного поведения. Что касается правовых норм, то они под опасной ездой подразумевают следующие маневры, совершаемые неоднократно: перестроение с созданием помех другим водителям, несоблюдение дистанции и бокового интервала, резкое беспричинное торможение, а также препятствование обгону.

Агрессивное вождение — это сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск дорожно-транспортного происшествия, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения, — такое определение появилось на сайте ГИБДД РФ.

Психологи считают, что импульсивные поступки могут быть вызваны синдромом дефицита внимания и гиперактивностью поведения. В большей степени такие проявления характерны для детей, однако у взрослых они, зачастую, тоже наблюдаются.

В ГИБДД отметили, что термин «опасное вождение» и его запрет появились в ПДД в 2016 году. Напомним, что в современном российском законодательстве не предусмотрено никаких наказаний за «опасное вождение».