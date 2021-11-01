В КоАП появится новый жесткий штраф для водителей

В новой версии КоАП, разрабатываемой Минюстом, появится штраф за опасное вождение в размере 3000 рублей.

— Речь идет, к примеру, о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах и так далее, когда это носит не разовый, а системный характер, составляет именно стиль управления автомобилем, — сообщила Рукавишникова.

Напомним, что в российских ПДД с 2016 года содержится запрет на опасную езду. В эту категорию входят такие маневры как резкое перестроение через несколько полос, несоблюдение дистанции, непропуск ТС, пользующейся преимуществом, а также препятствование обгону и серьезное нарушение скоростного режима.

В действующей редакции КоАП санкций за опасное вождение не предусмотрено. Их введение до сих пор так и не случилось отчасти по причине отсутствия четкого консенсуса в вопросе о способах и методах объективной квалификации поведения конкретного водителя именно как «опасное».