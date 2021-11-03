Минздрав определился со сроком введения скандальных правил медосмотра водителей

Минздрав в очередной раз определился со сроком вступления в силу нового порядка медосмотра водителей. Он начнет действовать с 1 марта 2022 года. Напомним, что впервые обновленный ведомственный регламент попытались ввести в действие в 2019 году.

Напомним, он предполагал, что для получения медспрвки «для ГИБДД» человек должен сделать анализ крови «на CDT» — то есть на наличие в ней карбогидрат-дефицитного трансферрина. Присутствие этого вещества указывает на то, что человек страдает алкоголизмом. Помимо этого анализ, каждому желающему обзавестись или продлить «права» вменялось представить еще и анализ мочи — на предмет употребления наркотиков. Стоимость этих исследований колеблется в пределах 5000—8000 рублей. Перспектива платить подобные суммы вызвала массовое недовольство водителей. Дело дошло до критических высказываний на эту тему со стороны президента Владимира Путина.

В связи с этим, Минздрав отложил тогда вступление в силу скандальных правил проведения медосмотра и пообещал их отредактировать. В итоге получился документ, который заработает с марта будущего года. Согласно ему, врач-нарколог имеет полное право отправить на анализ CDT и мочи на наркотики абсолютно любого гражданина, который придет к нему за справкой. Медику достаточно будет заявить, что он заподозрил в поведении и облике посетителя склонность к алкоголю и наркотикам.