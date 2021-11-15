Стало известно, кого все-таки будут штрафовать за непройденый техосмотр

— Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных — штраф распространяться не должен,— разъяснил Вячеслав Володин.

По его словам, такое пояснение потребовалось сделать из-за появившихся у граждан вопросов после недавнего принятия Госдумой в первом чтении проекта закона об отмене обязательного ТО для легковушек физлиц. Володин утверждает, что некоторым водителям не ясно, на кого с 1 марта 2022 года будет распространяться штраф за езду без техосмотра в размере 2 000 рублей.