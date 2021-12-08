Можно ли избежать штрафов, оформив автомобиль на несовершеннолетнего ребенка

В теории все выглядит заманчиво для потенциального нарушителя. Оформление административного штрафа в отношении несовершеннолетнего в России невозможно. Исходя из этого, «умники» делают вывод о том, что если сделать собственником машины своего ребенка, штрафы, оформляемые с помощью средств автоматической фиксации, отправятся в помойку. Но это в теории.
Еще в советское время был выведен универсальный житейский закон, который гласит: «на каждое хитрый задний проход найдется свой ключик с винтом». Особенно четко эта поговорка срабатывает в отношении хитровыдуманных граждан, пытающихся поиграть в азартные игры с государством. В ситуации с переоформлением автомобиля на ребенка ради безнаказанного пренебрежения ПДД она действует с железобетонной эффективностью.
С точки зрения закона, ребенок может получить машину в собственность в результате дарения или при наследовании. В рассматриваемом нами случае речь пойдет о дарении. Чтобы о нем узнала ГИБДД и переоформила машину на ребенка, его родителям (или опекуну) придется побывать в регистрационном отделе этого ведомства по месту прописки малолетнего гражданина. Но там их будет ждать мощнейший облом в плане реализации «хитрой затеи».
Дело в том, что есть такой закон — «О государственной регистрации транспортных средств…» № 283-ФЗ от 03.08.18, а также Правила регистрации ТС, утвержденные правительственным постановлением № 1764 от 21.12.19. Согласно этим документам, автомобиль, принадлежащий ребенку возрастом младше 14 лет, регистрируется в ГИБДД по временной схеме на имя его родителя или опекуна.
То есть, если вы переоформите машину на своего отпрыска, штрафы за нарушения ПДД за ее рулем все равно будут «прилетать» на ваше имя. Как, кстати, и квитанции на оплату транспортного налога. Ребенок сможет оформить на свое имя авто (если сам захочет, конечно) только с 16 лет. Но до достижения им 18-ти лет платить за него государству придется старшим членам его семьи. И никак иначе!
Таким образом, никакой выгоды, с точки зрения экономии на штрафах от переоформления авто на ребенка нет. Зато сильно усложнится процесс продажи авто. Его можно будет осуществить исключительно с согласия чиновников службы опеки. При этом средства, вырученные от сделки, окажутся недоступны для родителей. Их переведут на специально открытый счет в банке, доступ к которому будет иметь только ребенок, да и то, лишь после своего совершеннолетия.