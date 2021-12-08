Можно ли избежать штрафов, оформив автомобиль на несовершеннолетнего ребенка

В теории все выглядит заманчиво для потенциального нарушителя. Оформление административного штрафа в отношении несовершеннолетнего в России невозможно. Исходя из этого, «умники» делают вывод о том, что если сделать собственником машины своего ребенка, штрафы, оформляемые с помощью средств автоматической фиксации, отправятся в помойку. Но это в теории.

Еще в советское время был выведен универсальный житейский закон, который гласит: «на каждое хитрый задний проход найдется свой ключик с винтом». Особенно четко эта поговорка срабатывает в отношении хитровыдуманных граждан, пытающихся поиграть в азартные игры с государством. В ситуации с переоформлением автомобиля на ребенка ради безнаказанного пренебрежения ПДД она действует с железобетонной эффективностью.

С точки зрения закона, ребенок может получить машину в собственность в результате дарения или при наследовании. В рассматриваемом нами случае речь пойдет о дарении. Чтобы о нем узнала ГИБДД и переоформила машину на ребенка, его родителям (или опекуну) придется побывать в регистрационном отделе этого ведомства по месту прописки малолетнего гражданина. Но там их будет ждать мощнейший облом в плане реализации «хитрой затеи».