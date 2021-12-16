Блогеру Эдварду Билу могут назначить новое жесткое наказание

Кассационная инстанция направила на новое рассмотрение уголовное дело о ДТП, совершенном блогером Эдвардом Билом 1-го апреля 2021 года на Садовом кольце в Москве. 14 июля Пресненский суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы и лишению водительских прав на три года за совершенный им выезд на встречную полосу и столкновение с Volkswagen Polo. Водитель WV получила тогда тяжелые травмы. Столичная прокуратура сочла приговор Пресненского суда блогеру слишком мягким и обжаловала его.

— Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда удовлетворила частично кассационное представление прокурора Москвы. Приговор в отношении Била отменен, дело передано на новое судебное рассмотрение в Пресненский суд Москвы в ином составе, — заявил ТАСС адвокат блогера Сергей Жорин.