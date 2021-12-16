Блогеру Эдварду Билу могут назначить новое жесткое наказание

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Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдуарду Билу (настоящее имя Эдуард Биль) по уголовному делу о ДТП в центре Москвы. Оно направлено на повторное рассмотрение, сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Кассационная инстанция направила на новое рассмотрение уголовное дело о ДТП, совершенном блогером Эдвардом Билом 1-го апреля 2021 года на Садовом кольце в Москве. 14 июля Пресненский суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы и лишению водительских прав на три года за совершенный им выезд на встречную полосу и столкновение с Volkswagen Polo. Водитель WV получила тогда тяжелые травмы. Столичная прокуратура сочла приговор Пресненского суда блогеру слишком мягким и обжаловала его.

— Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда удовлетворила частично кассационное представление прокурора Москвы. Приговор в отношении Била отменен, дело передано на новое судебное рассмотрение в Пресненский суд Москвы в ином составе, — заявил ТАСС адвокат блогера Сергей Жорин.

штрафы, суд, ПДД, авария, ДТП
16 декабря 2021
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