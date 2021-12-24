Совет Федерации поддержал отмену техосмотра и уголовные сроки «за встречку»

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Совет Федерации на своем пятничном заседании поддержал принятые ранее Госдумой законопроекты об отмене обязательного техосмотра для личных легковых авто и об ужесточении наказаний для лихачей-рецидивистов. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

Члены Совфеда не стали терять время и без пререканий проголосовали за два громких законопроекта, не менее оперативно принятых Госдумой два дня назад. Речь идет об отмене обязательного ТО для личного легкового транспорта и сохранении этой процедуры для грузовиков, автобусов и такси. Для легковушек физлиц техосмотр будет необходим лишь при перепродаже машины, либо при внесении изменений в ее конструкцию. Новелла должна вступить в силу уже 1 января 2022 года.

Второй законопроект, поддержанный членами СФ, вводит наказание в виде реальных сроков заключения для серийных нарушителей ПДД. В УК РФ появится новая статья 264.2. Она устанавливает наказание за превышение скорости более чем на 60 км/ или за выезд на «встречку» в случае, когда водитель ранее уже дважды попадался на таких нарушениях и был лишен «прав». Ему будет грозить до 500 000 рублей штрафа или лишение свободы на срок до двух лет.

штрафы, ПДД, госдума, КоАП, ТО, техническое обслуживание, автоуголовка, уголовный кодекс
24 декабря 2021
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