Совет Федерации поддержал отмену техосмотра и уголовные сроки «за встречку»

Члены Совфеда не стали терять время и без пререканий проголосовали за два громких законопроекта, не менее оперативно принятых Госдумой два дня назад. Речь идет об отмене обязательного ТО для личного легкового транспорта и сохранении этой процедуры для грузовиков, автобусов и такси. Для легковушек физлиц техосмотр будет необходим лишь при перепродаже машины, либо при внесении изменений в ее конструкцию. Новелла должна вступить в силу уже 1 января 2022 года.

Второй законопроект, поддержанный членами СФ, вводит наказание в виде реальных сроков заключения для серийных нарушителей ПДД. В УК РФ появится новая статья 264.2. Она устанавливает наказание за превышение скорости более чем на 60 км/ или за выезд на «встречку» в случае, когда водитель ранее уже дважды попадался на таких нарушениях и был лишен «прав». Ему будет грозить до 500 000 рублей штрафа или лишение свободы на срок до двух лет.