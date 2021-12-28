За что чаще всего штрафовали российских водителей в 2021 году

Однако любопытно, что камеры активно штрафовали водителей за непропуск пешехода — расплатиться за это нарушение пришлось 29% моторизованных граждан. Остальные «пострадали» за неправильную парковку (10%), нарушение требований разметки (9%) и по 8% — за проезд по «выделенке» или на красный сигнал светофора.

И хотя большинство нарушителей (81%) предпочли рассчитаться с бюджетом немедленно и со скидкой, 6% автовладельцев сумели опротестовать полученные штрафы. Остальные (13%) отдали деньги в казну уже без скидки.

– Система камер автоматической фиксации нарушений ПДД постоянно развивается. Сейчас опрошенные автолюбители говорят, что чаще получают штрафы за превышение скорости, но через год-два ситуация может измениться. По данным МВД, с начала года, к примеру, в Москве камеры вынесли более 56 000 штрафов за использование мобильного телефона за рулем и не пристегнутый ремень безопасности. Новые функции обычно начинают тестировать в столице, но постепенно инициативы расходятся и по регионам. В скором времени нас ждет рост числа нарушений, которые способны зафиксировать камеры, — заявил порталу «АвтоВзгляд» эксперт маркетплейса Банкавто Денис Мавланов.