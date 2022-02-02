Московские дороги оказались безопаснее бритаских и японских

ГИБДД Москвы разродилась очередной порцией статистики дорожных происшествий в городе за прошлый год. По данным полиции, «уровень социального риска» на столичных улицах по итогам 2021 года составил 2,8. Это означает, что на каждые 100 обитателей мегаполиса в прошлом году, в среднем, пришлось лишь 2,8 человека, погибших в ДТП. И это не только лучший показатель среди российских регионов.

Подобными успехами в борьбе за безопасность дорожного движения не могут похвастаться такие развитые европейские страны, как Германия и Великобритания. Даже признанные страны-лидеры в деле борьбы с аварийностью — Япония, Швеция и Финляндия — не достигли московских результатов: там «уровень социального риска» в 2021 году оказался на отметках не выше 3,1—3,6 погибших в авариях в пересчете на каждую сотню тысяч жителей.

Московский уровень безопасности на дорогах соответствует показателям Ирландии и Люксембурга. Для справки скажем, что этот же показатель для всей России составил в 2021 году 10,8 погибших. Характерно также, что целью федеральной программы «Безопасные качественные дороги» установлено достижение уровня в 4 смерти в авариях на 100 000 населения только к 2030 году! Что позволяет говорить о перевыполнении поставленной задачи в отдельно взятом городе.