Московские дороги оказались безопаснее бритаских и японских

фото АвтоВзгляд
Полиция столицы обнародовала цифры статистики, указывающие на то, что Москва вполне может претендовать на роль города, на годы (если не на десятилетия) опередившего остальную Россию по уровню дорожной безопасности. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

ГИБДД Москвы разродилась очередной порцией статистики дорожных происшествий в городе за прошлый год. По данным полиции, «уровень социального риска» на столичных улицах по итогам 2021 года составил 2,8. Это означает, что на каждые 100 обитателей мегаполиса в прошлом году, в среднем, пришлось лишь 2,8 человека, погибших в ДТП. И это не только лучший показатель среди российских регионов.

Подобными успехами в борьбе за безопасность дорожного движения не могут похвастаться такие развитые европейские страны, как Германия и Великобритания. Даже признанные страны-лидеры в деле борьбы с аварийностью — Япония, Швеция и Финляндия — не достигли московских результатов: там «уровень социального риска» в 2021 году оказался на отметках не выше 3,1—3,6 погибших в авариях в пересчете на каждую сотню тысяч жителей.

Московский уровень безопасности на дорогах соответствует показателям Ирландии и Люксембурга. Для справки скажем, что этот же показатель для всей России составил в 2021 году 10,8 погибших. Характерно также, что целью федеральной программы «Безопасные качественные дороги» установлено достижение уровня в 4 смерти в авариях на 100 000 населения только к 2030 году! Что позволяет говорить о перевыполнении поставленной задачи в отдельно взятом городе.

безопасность дорожного движения
2 февраля 2022
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