ГИБДД рассказала, почему на самом деле крайне опасно пользоваться такси

– С 4 по 6 февраля в ходе рейда «Такси» на территории Москвы сотрудники проверили свыше 27 000 транспортных средств. Результаты: более 3800 фактов управления автомобилем такси с неисправностями, более 3000 фактов управления транспортным средством с нечитаемыми или нестандартными государственными регистрационными знаками, — сообщила пресс-служба столичного главка ГИБДД.

Таким образом, можно констатировать, что каждая седьмая машина такси (или около 16%) в Москве неисправна. Напомним, что в московской агломерации насчитыватся около 145 000 легковых такси. Из них порядка 36 ежедневно выходят на линию в Москве и еще 45 000 — в Подмосковье.

В ходе недавней «облавы» было также выявлено 800 фактов управления такси без документов. Полиции попались 287 таксомоторов, не прошедших техосмотр. Более 700 таксистов привлекли к ответственности за неуплату административных штрафов. 508 протоколов оформили за проезд автомобилями такси перекрестков на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, 270 протоколов были выписаны за нарушение правил стоянки и остановки таксистами, а 35 «извозчиков» оказались пьяными за рулем.