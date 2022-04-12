Зачем Мишустин продлил действие водительских «прав» на три года

– Еще одно постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан. Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло отменять в течение ближайших двух лет, — заявил Мишустин в ходе президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики России.

Речь идет о водительских удостоверениях, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года.

Продление периода действия этих «прав» реализовано путем внесения поправок в «антикризисное» постановление Правительства РФ №353. Его, напомним, российский премьер Михаил Мишустин подписал 12 марта текущего года. Статистика утверждает, что ежегодно подобная замена в/у требуется 5 млн. российских водителей.