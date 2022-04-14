ГИБДД оштрафовала на 5000 рублей участников Z-автопробега в Приамурье

Второго апреля 2022 года в Сковородинском районе Амурской области при содействии местной администрации состоялся автопробег в поддержку спецоперации российских войск на Украине. В нем приняли участие около сотни автомобилей, которые выстроились в форме буквы «Z» на федеральной трассе «Амур». Но через неделю-полторы после акции автовладельцам стали приходить штрафы за нарушение правил дорожного движения на сумму 5000 рублей.

– На федеральной трассе, примерно в 20 километрах от Сковородино, начали выстраиваться в букву Z. Нужно было совершить маневры, сотрудники Госавтоинспекции сопровождали на своих автомобилях. Но никто не поехал за ГАИ, определенная колонна, примерно 40 машин, захотели по-своему совершить маневр. Какой-то, видимо, не очень хороший человек повернул не туда, за ним все поехали, и вот получилось нарушение ПДД. Конкретной определенной колонне пришли штрафы. Не всем. Я сама была участником на своей машине, мне пока не пришел штраф, я была в другой колонне, но каждый день сайт госуслуг проверяю, — рассказала пресс-секретарь главы района Кристина Ромашова РИА Новости.

Судя по размеру и массовости штрафов, «самый умный» участник автопробега, скорее всего, вывехал на полосу встречного движения и повел за собой часть автоманифестантов аккурат под оком полицейской камеры автоматической фиксации. Тем самым обеспечив участникам перфоманса пятитысячные постановления от ГИБДД по части 4 статьи 12.15 КоАП.