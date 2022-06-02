Россияне готовы запретить владельцам электросамокатов ездить быстрее 25 км/ч

Идею Минтранса запретить водителям электросамокатов ездить со скоростями, превышающими 25 км/ч, одобряют 82% россиян. Против нее высказались 14% опрошенных. Об этом свидетельствует публикация на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сообщается, что максимальную поддержку этого предложения демонстрируют люди возрастной группы 34—44 года. Среди них 59% «полностью поддерживают» и 26% «скорее поддерживают». Против ограничений скорости электросамокатов выступает, в основном, младшее поколение — граждане от 18 до 24 лет. Из них 18% «скорее не поддерживают» и 11% «не поддерживают».

Большая часть респондентов, 81%, связывают рост числа аварий с электросамокатами с ростом их популярности. Свыше трети участников опроса — 36%, — находят это влияние серьезным, а 45% не считают влияние популярности индивидуального электротранспорта с ростом аварий существенным. Вообще на связывают эти два явления 7% опрошенных.

Исследование также выявило, что на данный момент по-настоящему широкого распространения в масштабах всей страны электросамокаты пока не получили: 91% участников исследования вообще не ездят на электросамокатах, а оставшиеся 9% делают это лишь время от времени. Исследование проводилось 27 мая путем опроса случайно выбранных 1600 россиян.

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