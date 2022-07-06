Дептранс запретил ездить по улицам Москвы быстрее 50 км в час

– Продолжаем менять скорость. 30 и 50 км/ч — на Тверской, Большой Ордынке, Пятницкой, Рождественке, Солянке и набережных. На Солянке — три полосы, проходит 24 маршрута автобусов. Они ежедневно перевозят 50 тысяч пассажиров. Здесь много культурных объектов — выше 30 км/ч никто не ездит, — сказано в официальном сообщении московского Дептранса.

Ведомство уверяет, что уменьшение скоростного лимита не отразится на пробках. Его представители считают, что днем в центре города автомобили едут не быстрее 30—40 км/ч. По поводу движения в вечернее и ночное время по попавшим под новые ограничения улицам в сообщении Дептранса скромно умалчивается.

И как водится, пиарщики ведомства ссылаются на некий мировой опыт, уверяя автомобилистов и жителей Москвы, что якобы города всего мира замедляют скорость машин, «чтобы сделать городскую среду безопасной». Разумеется, ни одного названия крупного зарубежного города, замеченного за подобным занятием, в релизе Дептранса не приводится. Таким образом, теперь при езде сразу по нескольким улицам столицы автомобилистов будет поджидать штраф за движение в привычном для них ритме.