В Подмосковье стремительно растет число погибших в «лобовых» авариях

«Союз безопасности дорожного движения» сообщает, что количество ДТП, связанных со столкновением двух или более транспортных средств, уменьшилось на 15,9%, а со съездом авто с трассы в темное время суток — на 9,7%. При этом в последнем случае ощутимо увеличилось число летальных исходов — их стало больше на 29,4%. Чаще россияне погибали и во «встречных» авариях на муниципальных дорогах — показатель вырос аж на 38,3%.

Властям есть, о чем задуматься: может, вместо того, чтобы постоянно ремонтировать федеральные трассы, лучше заняться улочками местного значения? Привести в порядок дорожное покрытие, установить системы освещения. Это спасет не только многих автомобилистов, но и пешеходов. Число аварий с ними тоже, кстати, снизилось — на 13,7%. Но погибших стало больше — на 3 человек.

Так почему же, несмотря на рост некоторых показателей, основные все же снижаются? В «Союзе безопасности дорожного движения» считают, что все дело — в социальных мероприятиях (вспомним тот же раунд «Засветись») и комплексах автоматической фотофиксации нарушений, которых с каждым годом становится все больше.

Но, кажется, снижение аварийности обусловлено вовсе не этим. А тем, что россияне после февральских событий стали ездить на собственных машинах реже и аккуратнее. Ремонт сильно подорожал, запчастей из-за логистических трудностей приходится ждать дольше. Вот и берегут граждане свои «ласточки» — кто знает, когда теперь удастся их обновить.