Столичные автобусы вооружили камерами ГИБДД, штрафующими за неправильную парковку

«Ползучее» распространение полицейских комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД в Москве продолжается. Известно, что за автомобилистами постоянно следят 3500 камер ГИБДД на столбах и 154 легковых автомобиля, оснащенных «парконами». По крайней мере, эта информация была актуальной на начало сентября 2022 года. Однако в ближайшее время ее наверняка придется скорректировать. Дело в том, что столичные власти начали оснащать штрафующими водителей камерами еще и маршрутные автобусы Дептранса.
Напомним, что до последнего времени было известно только об одном способе превращения рейсовых «бусов» в подвижный «генератор штрафов». Мы говорим о камерах, установленных в передней части салона некоторых из них и фиксирующих госномера машин, двигающихся непосредственно перед автобусом. Их задача проста и незатейлива: наказывать водителй, посмевших проехать по «выделенке» и неосмотрительно позволивших автобусу с камерой догнать себя. Характерно, что на бортах последних красуются маленькие наклейки с изображением знака автоматической фиксации нарушений. Считается, что этого вполне достаточно для предупреждения водителей о том, что их «снимают».
Портал «АвтоВзгляд» обнаружил, что этого «собирателям штрафов московских» показалось мало. И с некоторых пор автобусы Мосгортранса начали оснащать полицейскими камерами — аналогичными тем, что стоят на легковых машинах-«парконах». Они, если кто не знал, курсируют по определенным маршрутам и автоматически фотографируют нарушения правил стоянки-остановки (комплекс фиксации располагают в салоне перед лобовым стеклом с правой стороны «подоконника»).
Теперь эти камеры ставят еще и у лобового стекла некоторых «автобусов»,— их объективы смотрят на припаркованные справа у обочины авто. В отличие от случая «автобусной» видеофиксации выезда машин на «выделенку», на бортах «автобусов-парконов» никаких предупреждающих знаков нет. Иными словами, столичным водителям стоит иметь в виду: если по вашей улице никогда не ездила легковушка с «парконом», не стоит расслабляться, допуская некорректную парковку у обочины. Штраф может «прилететь» и от безобидного (до последнего времени) рейсового автобуса.