Столичные автобусы вооружили камерами ГИБДД, штрафующими за неправильную парковку

«Ползучее» распространение полицейских комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД в Москве продолжается. Известно, что за автомобилистами постоянно следят 3500 камер ГИБДД на столбах и 154 легковых автомобиля, оснащенных «парконами». По крайней мере, эта информация была актуальной на начало сентября 2022 года. Однако в ближайшее время ее наверняка придется скорректировать. Дело в том, что столичные власти начали оснащать штрафующими водителей камерами еще и маршрутные автобусы Дептранса.

Напомним, что до последнего времени было известно только об одном способе превращения рейсовых «бусов» в подвижный «генератор штрафов». Мы говорим о камерах, установленных в передней части салона некоторых из них и фиксирующих госномера машин, двигающихся непосредственно перед автобусом. Их задача проста и незатейлива: наказывать водителй, посмевших проехать по «выделенке» и неосмотрительно позволивших автобусу с камерой догнать себя. Характерно, что на бортах последних красуются маленькие наклейки с изображением знака автоматической фиксации нарушений. Считается, что этого вполне достаточно для предупреждения водителей о том, что их «снимают».