Дептранс Москвы объявил, что теперь на крыше его машин, штрафующих за неправильную парковку, будут устанавливаться специальные «балки» спецсигнала со встроенными в них камерами автоматической фиксации. Сообщается, что они будут штрафовать водителей за превышение скорости и искать угнанные авто. Заявляется, что поле зрения их камер и радаров составит 360°. Таким образом цоддовские «парконы» будут оснащены устройствами марок «АвтоУраган-МС» и «Кибер-Шериф».

Примерно год назад стало известно, что по заказу ГИБДД был разработан комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД, интегрированный в спецсигнал на крыше патрульного автомобиля, — под названием «АвтоСканНар». Тогда сообщалось о начале тестирования этого устройства полицией. Судя по всему, московский ЦОДД установил на своих авто нечто подобное.

Сообщается, что первые два дептрансовских автомобиля, оснащенных новыми комплексами автоматической фиксации, начали патрулирование 12 ноября. Они будут курсировать по Киевскому шоссе. Позднее их парк будет увеличен, а зона патрулирования расширена.