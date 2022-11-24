Камеры-шумомеры появятся на дорогах уже в марте 2023 года

Вопрос о введении штрафов за использование автомобилей с «громкими» глушителями или езду на машинах со слишком громкой музыкой уже неоднократно обсуждался как на уровне Мосгордумы, так и на уровне Правительства РФ. Проблема была связана с тем, что по какой-то причине нарушения подобного рода, особенно в центре Москвы, стали носить характер эпидемии. И контроль за ситуацией был практически невозможен. В результате, 23 ноября Мосгордума приняла постановление о внесении поправок в КоАП России, которые позволят применять камеры со встроенными шумомерами для автоматической фиксации звукового экстремизма. Ранее предполагалось, что минимальный штраф за нарушение составит 5000 рублей.

Также, возникал вопрос о сертификации технических средств контроля за подобными нарушениями, поскольку они должны получить одобрение «типа средства измерения». По результатам обсуждения законопроекта с правительством России, определен максимальный размер штрафа в размере 30 000 ₽ и решено сформировать технические требования к камерам-шумомерам. Они должны оснащаться тремя направленными микрофонами для того, чтобы обеспечить гарантированную идентификацию автомобиля нарушителя. По данным портала «Автовзгляд», поправки в КоАП РФ должны вступить в силу 1 марта 2023 года.