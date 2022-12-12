ГИБДД назвала самые опасные автомобильные марки при ДТП

К сожалению, несмотря на постоянное совершенствование технологий, автомобили продолжают отнимать жизни. В ДТП постоянно гибнут люди и пока качественных изменений в лучшую сторону не предвидится. Однако анализ аварий позволяет получить любопытные данные. По результатам статистики погибших в авариях с привязкой к конкретным автомобильным брендам, выявлены наиболее опасные марки авто.

Места в первой десятке антирейтинга распределились следующим образом. АВТОВАЗ, Daewoo, Chevrolet, Renault, Chery, Toyota, Honda, Nissan, Peugeot и Opel. Естественно, что в данном исследовании рассматривались все автомобили, присутствующие на дорогах России. А поскольку наш автопарк стремительно стареет, то очень большой вклад в полученные результаты внесли именно «старушки».

Кстати, согласно исследованию ГАИ, для авто в возрасте до 3 лет количество погибших на 100 пострадавших в ДТП составляет почти 6 человек. А для 15-летних машин показатель увеличивается уже до 10! Поэтому стоит быть осмотрительней на дорогах, особенно если ваш «железный конь» создавался до эпохи массового внедрения модульных платформ и ассистентов активной безопасности.