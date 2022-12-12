Глава ГИБДД генерал Михаил Черников запретил лишать водителей «прав» за прием лекарств

Очередное письмо-разъяснение за подписью начальника российской Госавтоинспекции генерала Михаила Черникова направилось в регионы. На этот раз оно «рекомендует» сотрудникам на местах не направлять в суды для лишения ВУ дела водителей, в крови которых обнаружены следы лекарственных препаратов, содержащих некоторые наркотические и седативные вещества. Речь идет, в том числе, о субстанциях типа фенибута, феназепама, корвалола и прочих.

Письмо г-на Черникова вызвано ноябрьским решением КС РФ по делу автомобилиста, лишенного «прав» на основании следов лекарственного препарата в крови. Суд первой инстанции счел: раз в инструкции по применению лекарства говорится, что оно может ухудшать внимание, значит водителю его применять запрещено. КС же нашел, что статья КоАП 12.8, карающая за пьяное вождение, содержит пробел, позволяющий судам вольно трактовать закон и лишать водителей «прав» за применение лечебных препаратов. В связи с этим высшая судебная инстанция потребовала от Госдумы устранить обнаруженную в Кодексе двусмысленность. На прошлой неделе группа депутатов, как сообщал портал «АвтоВзгляд», подготовила соответствующий законопроект, направив его на отзыв в правительство.

Согласно этому документу, ст. 12.8 КоАП дополняется нормой, отсылающей к конкретному списку лекарств, запрещенных к употреблению. Этот перечень должен будет сформировать Минздрав. Ну а до тех пор пока поправка не будет принята и не вступит в силу, Черников рекомендовал своим сотрудникам не кошмарить водителей. Что не исключает ситуации, когда подчиненные генерала будут плевать на это его требование и продолжат оформлять автомобилистов на лишение прав «за лекарства».