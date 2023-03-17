Камеры ГИБДД начнут штрафовать владельцев электросамокатов и курьеров

Оказывается, городская ГИБДД и мэрия Москвы уже разрабатывают ПО для полицейских камер, способное распознавать правонарушения пользователей СИМ. После вступления в силу поправок в ПДД от 1 марта 2023 года, московские компании по шерингу электросамокатиков уже, как выясняется, ограничили их максимальную скорость до 25 км/ч. Да и с идентификацией нарушителя, пользующегося арендованным СИМ, особых проблем быть не может.

Другое дело — собственники электросамокатов, моноколес, а также курьеры, носящиеся на электрических велосипедах по дорогам и тротуарам. Госномеров на таких СИМ нет и установление личности нарушителя представляется нетривиальной задачей. Хотя г-н Быков утверждает, что благодаря существующей в Москве системе тотальной видеослежки за гражданами, можно задокументировать передвижения любого человека в любой точке города. С ее помощью, по словам полицейского, легко установить личность нарушителя.

Напомним, что московские власти и столичное ГУВД регулярно отчитываются в СМИ о сотнях злоумышленников, отловленных с помощью городской системы распознавания лиц. Во времена корнавирусного психоза ее использовали для выписывания штрафов нарушителям карантина. Не удивимся, если необходимость наказывать владельцев СИМ станет триггером создания в Москве аналога действующей в Китае системы начисления штрафов вообще всем гражданам, включая пешеходов, за нарушения ПДД — с помощью видеокамер, распознающих лица. И первыми ее «жертвами» наверняка станут наивные гики, клюнувшие сейчас на удобство поездок в столичном метро по системе Face Pay.