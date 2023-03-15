Забастовка в Wildberries: заказанные автозапчасти «три года ждут»

После того, как один из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries «прикрутил» весной прошлого года к интерфейсу своего сайта возможность искать автозапчасти по VIN-номеру автомобиля, популярность приобретения таких товаров через интернет-площадку «полезла» ввысь. К концу 2022 статистика констатировала рост продаж этой категории товаров через «ягодок» чуть ли не в четыре раза.

Автомобилисты довольны, всем все удобно. Так бы продолжалось и далее, не создай топ-менеджмент маркетплейса практически кабальных условий для работников своих пунктов выдачи. Что спровоцировало самый настоящий «бунт на корабле» среди профессионалов скотча и упаковочной «пупырки».

На днях стало известно, что с начала марта по новым правилам Wildberries начал «сдирать» с сотрудников пунктов выдачи (ПВЗ) полную стоимость доставленной клиенту вещи, если тот возвращает ее по причине брака или когда в посылке оказалось не то, что он заказывал. Возмущенные работники ПВЗ сначала приехали требовать отмены живоглотских правил к московскому офису Wildberries. А когда руководство не пошло на контакт с ними, объявили забастовку. Параллельно депутаты Госдумы, заинтересовавшиеся происходящим, организовали встречу с участием активистов протеста и представителей маркетплейса. Но последние на мероприятие не пришли.