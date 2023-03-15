Забастовка в Wildberries: заказанные автозапчасти «три года ждут»

После того, как один из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries «прикрутил» весной прошлого года к интерфейсу своего сайта возможность искать автозапчасти по VIN-номеру автомобиля, популярность приобретения таких товаров через интернет-площадку «полезла» ввысь. К концу 2022 статистика констатировала рост продаж этой категории товаров через «ягодок» чуть ли не в четыре раза.
Автомобилисты довольны, всем все удобно. Так бы продолжалось и далее, не создай топ-менеджмент маркетплейса практически кабальных условий для работников своих пунктов выдачи. Что спровоцировало самый настоящий «бунт на корабле» среди профессионалов скотча и упаковочной «пупырки».
На днях стало известно, что с начала марта по новым правилам Wildberries начал «сдирать» с сотрудников пунктов выдачи (ПВЗ) полную стоимость доставленной клиенту вещи, если тот возвращает ее по причине брака или когда в посылке оказалось не то, что он заказывал. Возмущенные работники ПВЗ сначала приехали требовать отмены живоглотских правил к московскому офису Wildberries. А когда руководство не пошло на контакт с ними, объявили забастовку. Параллельно депутаты Госдумы, заинтересовавшиеся происходящим, организовали встречу с участием активистов протеста и представителей маркетплейса. Но последние на мероприятие не пришли.
Однако для российских автовладельцев, пользующихся услугами «потерявших берега» Wildberries, от этой активности депутатов не легче. Поскольку работники ПВЗ, судя по сообщениям из многих регионов России, все-таки выполнили свою задумку и организовали что-то вроде забастовки, прекратив обслуживание клиентов. В том числе и тех, кто заказывал через них запчасти. Заказ в ПВЗ приезжает, его там принимают, но клиент, желающий его забрать, видит на запертых дверях пункта выдачи объявление о том, что «контора» сегодня не работает.
Неизвестно, как долго продлится это противостояние «пролетариата» Wildberries с верховными лордами организации. Поэтому автовладельцам явно не стоит сейчас пользоваться Wildberries для покупки запчастей, автохимии, масел и тому подобных товаров. Если уж приспичило купить что-то «автомобильное» через интернет, то «пользуйтесь альтернативными маршрутами»: с «ягодками» пока лучше дела не иметь.