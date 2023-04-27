Электросамокатчиков хотят заставить регистрироваться в ГИБДД

Зампред комитета Госдумы по экономический политике Михаил Делягин отправил на отзыв в правительство законопроект, согласно которому электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и прочие СИМ фактически приравниваются к полноценным транспортным средствам. Предлагается обязать их владельцев в течение 10 дней после покупки ставить свои СИМ на учет в ГИБДД с последующим получением госномеров. Процедура должна осуществлять через портал госуслуг.

Для нарушителей ПДД на СИМ авторами законопроекта предусмотрено внесение в КоАП специальных наказаний. Так, за управление незарегистрированным электротранспортом гражданин получит 800 рублей штрафа. Повторная езда на нем без номеров будет грозить взысканием в размере уже 5000 рублей. Аналогичная кара предусмотрена для СИМовладельца за пьяную езду или оставление места ДТП. Повторная пьянка за рулем СИМ грозит уже 10—15 сутками административного ареста. З

а езду по пешеходным дорожкам и зонам на индивидуальном электротранспорте следует наказывать 2000-рублевым штрафом. За проезд перекрестка «на красный» — 1000 рублей. Повторное игнорирование запрещающего сигнала светофора — 5000 рублей. В 2019 году было зарегистрировано 142 аварии с участием СИМ, в 2020 — 410, в 2021 — 672, а за 2022 — уже 941, сообщают «Известия».

В случае претворения в жизнь законопроекта г-на Делягина, можно не сомневаться, что следующим шагом в деле регулирования дорожного движения СИМ станет введение для их обладателей аналога ОСАГО, — чтобы возмещать пострадавшим ущерб от действий электросамокатчиков и любителей моноколес. После этого СИМ с точки зрения права фактически превратятся в разновидность мототехники. С той разницей, что для управления ими не будут нужны «права». Хотя и этот вопрос наверняка будет быстренько урегулирован деятельными законотворцами.