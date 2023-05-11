Что будет автомобилисту за сообщение о пьяном коллеге-водителе

Опытный (да и не только!) автомобилист сразу выделит в потоке автомобиль, чей водитель явно находится в неадекватном состоянии. Порой странные маневры такой машины вызваны плохим самочувствием рулевого. Но гораздо чаще все дело в алкоголе или запрещенных веществах, которые принял водитель перед поездкой. Стать участником ДТП по вине такого неадеквата не хочет никто, да и остальных его потенциальных жертв жалко.

Поэтому каждый нормальный автомобилист в подобной ситуации постарается связаться с полицией, чтобы та приняла меры. Если вдруг на обочине случилась патрульная машина ГИБДД, можно остановиться и рассказать инспекторам о своих подозрениях в отношении нетрезвого водителя. Но лучше, не теряя «пьяную тачку» из виду, позвонить по номеру 112 и сообщить оператору о происходящем на дороге на ваших глазах. Скорее всего он оповестит ближайшие патрули ДПС, которые займутся поиском и остановкой подозрительно ведущего себя транспортного средства. Далее уж их дело.

Но что будет потом с самим неравнодушным водителем, сообщившим «куда следует» о пьяном за рулем? Дальнейшие события могут развиваться по-разному. Самый простой вариант — вообще никаких «потом»: проехали и ладно.