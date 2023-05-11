Что будет автомобилисту за сообщение о пьяном коллеге-водителе

Опытный (да и не только!) автомобилист сразу выделит в потоке автомобиль, чей водитель явно находится в неадекватном состоянии. Порой странные маневры такой машины вызваны плохим самочувствием рулевого. Но гораздо чаще все дело в алкоголе или запрещенных веществах, которые принял водитель перед поездкой. Стать участником ДТП по вине такого неадеквата не хочет никто, да и остальных его потенциальных жертв жалко.
Поэтому каждый нормальный автомобилист в подобной ситуации постарается связаться с полицией, чтобы та приняла меры. Если вдруг на обочине случилась патрульная машина ГИБДД, можно остановиться и рассказать инспекторам о своих подозрениях в отношении нетрезвого водителя. Но лучше, не теряя «пьяную тачку» из виду, позвонить по номеру 112 и сообщить оператору о происходящем на дороге на ваших глазах. Скорее всего он оповестит ближайшие патрули ДПС, которые займутся поиском и остановкой подозрительно ведущего себя транспортного средства. Далее уж их дело.
Но что будет потом с самим неравнодушным водителем, сообщившим «куда следует» о пьяном за рулем? Дальнейшие события могут развиваться по-разному. Самый простой вариант — вообще никаких «потом»: проехали и ладно.
Более интересные последствия могут наступить для доносчика в Нижегородской области. С 1 мая 2023 года местные власти решили выплачивать каждому гражданину, сообщившему о пьяном водителе, 2000 рублей премии. Не сразу. А лишь после того, как нетрезвого остановят, зафиксируют опьянение и накажут решением суда. Аналогичный финансовый стимул уже применяется госавтоинспекцией Ямало-Ненецкого автономного округа. Там после поимки нетрезвого драйвера «наводчику» сразу выплачивают 4000 рублей. В прочих регионах страны подобная практика не применяется.
Третий вариант наименее приятен для сообщившего о нетрезвом за рулем. Он возможен в случаях, когда опьянение у водителя подозрительной машины не будет подтверждено, либо когда он откажется от прохождения медосвидетельствования. При таких раскладах получается, что гражданин, сообщивший полиции о пьяном, дал ложные показания по административному делу. И оклеветанный (с формальной точки зрения) гражданин может настаивать на наказании обидчика в рамках статьи 17.9 КоАП — за «заведомо ложные показания свидетеля».
В ней говорится о штрафе в размере 1000—1500 рублей. Правда, потерпевшему по этой статье придется как-то доказать, что неравнодушный водитель каким-то образом заранее узнал о трезвости жертвы своего сигнала «органам».