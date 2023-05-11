Унизительный розыск: как столичная полиция «наклоняет» водителей, чьи машины повредили хулиганы

Но сразу замечу, что многочисленные интернет-советчики, рекомендующие в подобных ситуациях первым делом обращаться к участковому, давно отстали от реальной жизни. Современный Анискин и говорить с вами не будет, пока не получит соответствующую указивку от начальства. Поэтому сначала потребуется дотопать до ОВД и подать заявление. И здесь попавшего в неприятность гражданина России — в розыске не числящегося, под судом и следствием не состоявшего, задолженностей по штрафам и коммунальным платежам не имеющего — ждет первое суровое испытание.

Шмон. Жесткий ментовской шмон с выворачиванием карманов, сумок, борсеток. В моем случае истинное лицо московской полиции показала охранявшая вход в здание милая с виду юная особа, которую, впрочем, пара лычек на погонах давно, судя по всему, превратили в злобную немецкую овчарку вологодского конвоя. Хамски тыкая незнакомому и уже немолодому человеку, она не только заставила выложить на подоконник дежурки абсолютно все, что у него при себе имелось, но и не побрезговала взглянуть на исподнее белье посетителя.

Слушайте, я все понимаю: тяжелые времена, реальная террористическая угроза, взрывы там и тут, повышенная бдительность. Но почему МВД позволяет себе так беспардонно унижать законопослушного россиянина, обратившегося к нему за помощью? Почему схожие процедуры досмотра в аэропортах и вокзалах ведутся вполне цивилизованно и интеллигентно? И никто не заставляет демонстрировать окружающим довольно интимные вещи, что я могу иметь при себе. Да, черт возьми, в зданиях Госдумы и всех правительственных структур пропускной режим куда проще!