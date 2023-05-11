Зарегистрирует ли ГИБДД автомобиль без шильдиков на кузове

В последнее время стало модным удалять с кузова авто всевозможные опознавательные знаки. Многие автовладельцы убирают их после нанесения на ЛКП защитной пленки. Впрочем, нередко эти самые шильдики со временем сами отваливаются. Но следует ли их устанавливать перед регистрацией т/с в ГИБДД?
Согласно «Перечню неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств», ездить на автомобиле с внесенными в его конструкцию изменениями не допускается. Под данной формулировкой понимается «исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией составных частей и предметов оборудования, выполненные после его выпуска в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения». Ключевая тут фраза — «безопасность дорожного движения», на которую, как мы знаем, эмблемы и таблички никакого влияния не оказывают.
Скажем больше: в Правилах ЕЭК ООН и вовсе логотипы тех или иных машин классифицируются, как детали декоративные. А значит, что они не подпадают под требования предписаний, «касающихся официального утверждения транспортных средств в отношении их наружных выступов». Иными словами, документ не предполагает наличие шильдиков, хотя и регламентирует условия их установки. Впрочем, не будем лезть в дебри, а сообщим главное — российское законодательство не запрещает эксплуатацию машин без декоративных эмблем. Проще говоря, никаких проблем при регистрации автомобиля в ГИБДД не возникнет.
Другое дело — шильдик с уникальным идентификационным номером транспортного средства. VIN-код обязан быть в каждом автомобиле, что прописано в Техническом регламенте Таможенного союза. Однако в случае естественного износа таблички придется пройти дополнительную проверку в ГИБДД, включая экспертизу. Подобные действия необходимы для идентификации машины и заключения о том, что она не числится в угоне. После этого гаишники внесут в документы пометку о том, что VIN-номер утрачен и только потом такой автомобиль сможет ездить по дорогам общего пользования на законных основаниях.