Зарегистрирует ли ГИБДД автомобиль без шильдиков на кузове

В последнее время стало модным удалять с кузова авто всевозможные опознавательные знаки. Многие автовладельцы убирают их после нанесения на ЛКП защитной пленки. Впрочем, нередко эти самые шильдики со временем сами отваливаются. Но следует ли их устанавливать перед регистрацией т/с в ГИБДД?

Согласно «Перечню неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств», ездить на автомобиле с внесенными в его конструкцию изменениями не допускается. Под данной формулировкой понимается «исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией составных частей и предметов оборудования, выполненные после его выпуска в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения». Ключевая тут фраза — «безопасность дорожного движения», на которую, как мы знаем, эмблемы и таблички никакого влияния не оказывают.