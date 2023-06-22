Дичь: гаишник в Подмосковье сбил велосипедиста и пырнул его ножом

15 июня сотрудник одного из регистрационных подразделений ГИБДД Роман Стрелков ехал на своей машине в районе подмосковной деревни Косяково, расположенной недалеко от Бронниц. По данным телеграм-канала Baza, полицейский не справился с управлением и его авто вылетело на встречную полосу. В этот момент там на велосипеде двигался мужчина. Автомобиль Стрелкова сбил его. Далее гаишник остановился, взял нож и ударил несчастного клинком в живот. После этого Стрелков вернулся за руль и уехал с места преступления.

К счастью для жертвы, на него обратили внимание другие водители и вызвали врачей. В итоге велосипедист оказался в больнице с проникающим ранением печени. Пострадавшему, надо сказать, здорово повезло, поскольку при такого рода повреждениях человек может очень быстро скончаться из-за потери крови.

Сообщается, что через несколько дней после произошедшего правоохранители установили личность нападавшего и задержали кровожадного сотрудника ГИБДД. В отношении Стрелкова возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. По части второй статьи 111 УК агрессивному гаишнику «светит» до 10 лет лишения свободы.