Дичь: гаишник в Подмосковье сбил велосипедиста и пырнул его ножом

фото globallookpress.com
Банальная авария на подмосковной дороге вылилась в сюжет, достойный фильма в жанре «хорор». Исполнителем роли злодея зачем-то решил стать работник правоохранительного ведомства. Что ставит под вопрос психическую устойчивость и адекватность прочих служащих дорожной полиции.
Максим Строкер

15 июня сотрудник одного из регистрационных подразделений ГИБДД Роман Стрелков ехал на своей машине в районе подмосковной деревни Косяково, расположенной недалеко от Бронниц. По данным телеграм-канала Baza, полицейский не справился с управлением и его авто вылетело на встречную полосу. В этот момент там на велосипеде двигался мужчина. Автомобиль Стрелкова сбил его. Далее гаишник остановился, взял нож и ударил несчастного клинком в живот. После этого Стрелков вернулся за руль и уехал с места преступления.

К счастью для жертвы, на него обратили внимание другие водители и вызвали врачей. В итоге велосипедист оказался в больнице с проникающим ранением печени. Пострадавшему, надо сказать, здорово повезло, поскольку при такого рода повреждениях человек может очень быстро скончаться из-за потери крови.

Сообщается, что через несколько дней после произошедшего правоохранители установили личность нападавшего и задержали кровожадного сотрудника ГИБДД. В отношении Стрелкова возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. По части второй статьи 111 УК агрессивному гаишнику «светит» до 10 лет лишения свободы.

ПДД, КоАП, вред здоровью, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, ГИБДД, автоуголовка, уголовный кодекс
22 июня 2023
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