Депутаты проталкивают в КоАП лишение «прав» за агрессивное вождение

В Госдуму внесен законопроект, дополяющий КоАП наказанием за опасное вождение. Его авторы считают, что в Кодексе должна появиться ст.12.181 — «Умышленное опасное (агрессивное) вождение». За первое такое нарушение предлагается штрафовать на 5000 рублей. А за рецидив — либо штраф до 10 000 рублей, либо лишение «прав» на срок до одного года.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что под опасным вождением подразумеваются многочисленные перестроения при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, резкие беспричинные торможения, препятствование обгону и прочие маневры, провоцирующие ДТП. Авторы новеллы подчеркивают, что обязательным условием для наказания за опасное вождение будет наличие видеозаписи, подтверждающей факт агрессивной езды.

— Агрессивно водить можно только умышленно. То есть сознавая противоправный характер своих действий. При этом человек предвидит их вредные последствия, а зачастую даже желает их наступления. Из-за таких водителей происходит до 80% ДТП, а административная ответственность за подобное поведение до сих пор не установлена, — прокомментировал инициативу один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.