ГИБДД начала изымать «права» у уклонистов

Начиная с 11 июля человек, не явившийся по повестке в военкомат, лишается не только возможности выехать за рубеж, приобрести недвижимость и автомобиль, открыть бизнес, но и фактически остается без «колес». С этого дня ГИБДД автоматически приостанавливает действие «прав» таких граждан. Механизм следующий. Военкомат решает призвать россиянина на службу в ВС или выясняет, что тот не встает на воинский учет. За это уклониста вписывают в «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет и гражданах, состоящих на воинском учете».

Практически сразу же соответствующая информация появляется в базах данных ГИБДД. В тот же день действие водительского удостоверения гражданина приостанавливается. То есть он не считается лишенным «прав» (отобрать их может только суд), а приобретает статус человека, не получавшего ВУ. После этого, даже если уклонист понятия не имеет о претензиях со стороны военкомата, каждый раз садясь за руль он оказывается под угрозой получить штраф по ч.1 ст. 12.7 КоАП за «управление ТС водителем, не имеющим права управления». Она подразумевает штраф в размере 5000−15 000 рублей.

Судя по заложенной в этот правовой механизм степени автоматизации и цифровизации, ГИБДД если еще не «заморозила» действие ВУ всех известных ей уклонистов, то уж наверняка вовсю этим сейчас занимается.