Электронные «права» окончательно узаконят

Документ гласит, что «предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы Единый портал государственных и муниципальных услуг сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов»…

Наверное, все знают, что некоторое время назад проводился эксперимент по «цифровизации» Свидетельства о регистрации транспортного средства. СТС уже перекочевало на «Госуслуги Авто». Тестировалась и возможность «оцифровки» водительских удостоверений. А полис ОСАГО уже давно многие не покупают офф-лайн. Удобство для обывателя в этом чисто номинальное. Отмазка «забыл доки дома» просто скоро канет в Лету. Зато было понятно, что готовится полный электронный пакет водительских документов, доступ к которым заинтересованных органов при необходимости будет облегчен.

Напомним, что помимо полиса ОСАГО в Сети нынче можно оформить и договор купли-продажи т/с с проверкой всех возможных запретов и ограничений. Правда, для этого обе стороны обязаны обзавестись подтвержденными аккаунтами на «Госуслугах». А коль скоро все документы оцифровали, включая ПТС, хорошо бы теперь организовать и дистанционные снятие/постановку машин на учет в ГИБДД. Слово за правительством.