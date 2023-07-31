В Госдуме предложили нацелить камеры ГИБДД на украинские беспилотники

— Нужны дополнительные меры контроля, чтобы эффективно и своевременно отслеживать траекторию полета БПЛА. До конца СВО нужно переоборудовать и направить в небо половину дорожных и уличных камер и две трети камер МКАД, — предложил депутат Даванков.

Идея политика явно не лишена разумного зерна и вполне реализуема на практике. Новейшие камеры, которыми через одну обвешены опоры освещения на МКАД, согласно уверениям столичного Дептранса, умеют распознавать чуть ли не любые возможные ситуации и объекты в поле своего зрения: от ДТП до драк между людьми и появления животных на проезжей части. А уж беспилотник на фоне неба такой комплекс засечет вообще без затруднений.

Проблема в том, что украинский ударный дрон невозможно оштрафовать. А автомобилиста — можно. За превышение скорости, езду по обочине, разговор по телефон за рулем и т. п. Выбирая между потоком реальных денежек в бюджет и призрачной безопасностью, предпочтение наверняка будет отдаваться первому. Тем более что за всю (в общем-то, короткую) историю налетов украинских самолетиков со взрывчаткой на московские кварталы никого из жителей, к счастью, не убило и не покалечило.

Следовательно, властям пока можно не особо напрягаться с предупредительными мерами и не ломать устоявшийся «камерный» бизнес — как минимум до появления первых серьезно пострадавших от боевых беспилотников москвичей и гостей столицы.