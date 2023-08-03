Власти решили вернуть сомнительный штраф за превышение средней скорости

Министерство подготовило поправки в Правила дорожного движения, легализующие само понятие средней скорости. Ей предлагается считать «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения ТС ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка». Кроме того, в пункте 10.1 ПДД должна появиться формулировка, требующая от водителя соблюдать ограничение не только мгновенной скорости, но и средней.

Напомним, что около двух лет назад Верховный Суд запретил штрафовать водителей за превышение средней скорости на том основании, что законодательство требует указывать местом совершения правонарушения конкретную точку на карте, а не отрезок дороги.

Кроме того, возник неразрешимый и на данный момент вопрос подсудности таких административных дел в случае, когда отрезок дороги, где было зафиксировано превышение средней скорости, относится к зоне ответственности сразу нескольких административных субъектов. Этот нюанс разработчики поправок предлагают устранить, приняв, что подобные инциденты должны рассматриваться по месту расположения последней в цепочке скоростного контроля камеры ГИБДД.