В Госдуме выступили против возврата штрафа за превышение средней скорости

— Эта инициатива вызывает у меня много вопросов и с точки зрения ее эффективности, и с точки зрения юридической чистоты подходов, которые при этом используют. Мне кажется, разработчикам надо еще раз над этим подумать, а достигнут ли они цели самой главной — безопасности дорожного движения при введении новых подходов. Может быть, надо эффективно работать теми правовыми средствами, которые есть на сегодняшний день, — заявил Бессарабов.

Он полагает, что возврат к наказаниям «за среднюю скорость» приведет лишь к росту числа штрафов. По его мнению, предложения Минтранса будут способствовать не борьбе с нарушениями ПДД, а увеличению доходов владельцев камер автоматической фиксации.

— Можно вместо установленных 60 км/ч шпарить со всей скоростью 120, потом остановиться, выпить кофейку, и ты не будешь нарушителем. А человек, который допустил незначительное нарушение средней скорости, будет привлечен к ответственности, — пояснил свою позицию в разговоре с ТАСС депутат.