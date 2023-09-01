ГИБДД разрешила использовать видеорегистраторы в машине

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С 1 сентября 2023 года изменилось содержание Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. ГИБДД уверяет, что в нем нет никаких ограничений на установку автомобильного видеорегистратора на лобовое стекло машины.
Максим Строкер

Новая редакция документа для нормального автовладельца никаких особых новшеств по большому счету не несет. Перечислим основные изменения. Введен запрет на эксплуатацию авто с шипованными шинами с июня по август. Также нельзя теперь ездить на летних покрышках с декабря по февраль. Так же выезд на дорогу незаконным автоматически делает неисправная антиблокировочная система.

По поводу упоминания в Перечне запрета на установку предметов и покрытий, ухудшающих обзорность с места водителя, ГИБДД выпустила специальное разъяснение применительно к автомобильным видеорегистраторам: если «указанное техническое средство не мешает обзорности», к его присутствию на лобовом стекле никаких претензий быть не может.

Кроме того, с 1 сентября из Перечня «ужасных» неисправностей исключено отсутствие медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Таким образом ликвидирована уже давно переставшая быть актуальной норма.

Автомобилю прямо запрещается дальнейшее движение лишь в следующих случаях: при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), не горящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, а также при недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада. При технических проблемах иного типа водитель может продолжить движение на своем авто к месту их устранения.

ПДД, безопасность дорожного движения, ГИБДД
1 сентября 2023
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