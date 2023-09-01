ГИБДД разрешила использовать видеорегистраторы в машине

Новая редакция документа для нормального автовладельца никаких особых новшеств по большому счету не несет. Перечислим основные изменения. Введен запрет на эксплуатацию авто с шипованными шинами с июня по август. Также нельзя теперь ездить на летних покрышках с декабря по февраль. Так же выезд на дорогу незаконным автоматически делает неисправная антиблокировочная система.

По поводу упоминания в Перечне запрета на установку предметов и покрытий, ухудшающих обзорность с места водителя, ГИБДД выпустила специальное разъяснение применительно к автомобильным видеорегистраторам: если «указанное техническое средство не мешает обзорности», к его присутствию на лобовом стекле никаких претензий быть не может.

Кроме того, с 1 сентября из Перечня «ужасных» неисправностей исключено отсутствие медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. Таким образом ликвидирована уже давно переставшая быть актуальной норма.

Автомобилю прямо запрещается дальнейшее движение лишь в следующих случаях: при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), не горящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, а также при недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада. При технических проблемах иного типа водитель может продолжить движение на своем авто к месту их устранения.