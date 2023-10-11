МВД отказалось отменять штрафы с камер без специального знака

Как сообщает ТАСС, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением рассмотреть инициативу по объявлению амнистии по административным штрафам в отношении всех граждан за нарушения ПДД, зафиксированные мобильными комплексами фотовидеофиксации. Это касается «треног» и прочих комплексов, установленных без уведомления водителей соответствующим знаком, с 29 мая 2023 года до 1 сентября 2024 года.

Однако первый замглавы МВД Александр Горовой идею депутата не оценил. «Предлагаемое в обращении установление временного периода для объявления амнистии с 29 мая 2023 года до 1 сентября 2024 года будет нарушать закрепленный в статье 1.4 Кодекса принцип равенства перед законом», — ответил он. По его словам, реализация инициативы «может повлечь формирование предпосылок для невыполнения водителями требований Правил дорожного движения».

Кроме того, пришлось бы отменить все уже выписанные штрафы за указанный период, поскольку доказать наличие соответствующего дорожного знака в определенное время МВД считает невозможным.