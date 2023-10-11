Отменят ли лишение «прав», если ГИБДД не выдала водителю копию протокола

Примечательное дело по обжалованию лишения водителя «прав» добралось недавно до Верховного Суда. Завязка истории случилась аж 21 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Там в районе дома 37 по Комендантскому проезду сотрудники ГИБДД остановили Nissan Qashqai под управлением Александра Левинзона. Полицейские заподозрили, что водитель находится в состоянии опьянения и решили его проверить свою гипотезу. Однако Левинзон отказался проходить медосвидетельствование.

За это 28 июля 2022-го мировой судья Приморского района Северной столицы приговорил водителя к лишению ВУ на полтора года и штрафу в 30 000 рублей — по части 1 статьи 12.26 КоАП.

Гражданин не согласился с решением и занялся его обжалованием по инстанциям. Все они встали на сторону мирового судьи. Так дело Левинзона добралось до Верховного Суда. Свою претензию на отмену лишения водительского удостоверения гражданин обосновывал тем, что при оформлении материалов инспекторами ГИБДД была допущена процессуальная ошибка. Левинзон утверждал, что те не выдали ему на руки копии документов, оформляемых в подобных случаях. Мол раз права были таким образом нарушены — будьте добры ВУ вернуть!