Отменят ли лишение «прав», если ГИБДД не выдала водителю копию протокола

Примечательное дело по обжалованию лишения водителя «прав» добралось недавно до Верховного Суда. Завязка истории случилась аж 21 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Там в районе дома 37 по Комендантскому проезду сотрудники ГИБДД остановили Nissan Qashqai под управлением Александра Левинзона. Полицейские заподозрили, что водитель находится в состоянии опьянения и решили его проверить свою гипотезу. Однако Левинзон отказался проходить медосвидетельствование.
За это 28 июля 2022-го мировой судья Приморского района Северной столицы приговорил водителя к лишению ВУ на полтора года и штрафу в 30 000 рублей — по части 1 статьи 12.26 КоАП.
Гражданин не согласился с решением и занялся его обжалованием по инстанциям. Все они встали на сторону мирового судьи. Так дело Левинзона добралось до Верховного Суда. Свою претензию на отмену лишения водительского удостоверения гражданин обосновывал тем, что при оформлении материалов инспекторами ГИБДД была допущена процессуальная ошибка. Левинзон утверждал, что те не выдали ему на руки копии документов, оформляемых в подобных случаях. Мол раз права были таким образом нарушены — будьте добры ВУ вернуть!
При рассмотрении апелляции ВС также учел утверждение гражданина, что сотрудники полиции не удовлетворили ходатайство направить его дело для рассмотрения по месту жительства. При этом выяснилось, что в протоколах-постановлениях, оформленных на него полицейскими, не оказалось адреса водителя. Кроме того, суд отметил, что Левинзон имел возможность ходатайствовать о передаче его дела по месту жительства уже перед мировым судьей, однако не воспользовался этим правом.
Утверждения жалобщика о том, что сотрудники ГИБДД не выдали ему копии протокола об отстранении от управления, постановления о направлении на медосвидетельствование и прочих документов также не впечатлили суд. Поскольку выяснилось, что он вообще отказался подписывать эти бумаги, о чем сотрудниками были сделаны соответствующие отметки. Также от суда не укрылось, что копия одной из них Левинзону все-таки была вручена: в протоколе об административном правонарушении водитель таки расписался!
В итоге ВС не нашел «обстоятельств, которые могли бы повлечь изменение или отмену судебных актов», на которые жаловался лишенный «прав» Левинзон.