Число аварий с участием пьяных водителей сократилось на 14%

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России, за девять месяцев 2023 года на российских дорогах зарегистрировано 9599 аварий с участием пьяных водителей — в том числе тех, что отказались проходить медосвидетельствование. Это на 14,2% меньше, чем годом ранее, а в сравнении с аналогичным периодом 2022 года за три квартала текущего число погибших и раненых по вине нетрезвых рулевых сократилось на 26% и 13% — 2050 и 12 602 человека соответственно.

В МВД при этом отметили, что вождение в состоянии опьянения по-прежнему остается одной из самых серьезных и трудноискоренимых проблем. «Мы ведем масштабную информационно-пропагандистскую работу, цель которой — сформировать в обществе резко негативное отношение к пьяным за рулем», — похвастались правоохранители, подчеркнув, что практика привлечения представителей СМИ, общественности и активных граждан к контролю за нетрезвыми водителями «дает очень хороший результат».