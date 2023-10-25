Число аварий с участием пьяных водителей сократилось на 14%

Фото: Global Look Press
В МВД рассказали, что в России на протяжении нескольких лет сохраняется положительная тенденция к снижению числа ДТП с участием пьяных водителей. Эти слова подтверждает и статистика за первые девять месяцев нынешнего года.
Александр Пономарев

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России, за девять месяцев 2023 года на российских дорогах зарегистрировано 9599 аварий с участием пьяных водителей — в том числе тех, что отказались проходить медосвидетельствование. Это на 14,2% меньше, чем годом ранее, а в сравнении с аналогичным периодом 2022 года за три квартала текущего число погибших и раненых по вине нетрезвых рулевых сократилось на 26% и 13% — 2050 и 12 602 человека соответственно.

В МВД при этом отметили, что вождение в состоянии опьянения по-прежнему остается одной из самых серьезных и трудноискоренимых проблем. «Мы ведем масштабную информационно-пропагандистскую работу, цель которой — сформировать в обществе резко негативное отношение к пьяным за рулем», — похвастались правоохранители, подчеркнув, что практика привлечения представителей СМИ, общественности и активных граждан к контролю за нетрезвыми водителями «дает очень хороший результат».

штрафы, лишение прав, безопасность дорожного движения, ГИБДД, алкотестер
25 октября 2023
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