С наступающим: через сколько можно сесть за руль после трехдневного застолья

Некоторые автовладельцы уверены: выезжать на проезжую часть следует по истечении 12 часов после приема «горячительного». Однако это не совсем так. Точнее, совсем не так. Мало того, что спирт имеет накопительный эффект в организме, так еще и различные алкогольные напитки по-разному «выветриваются». Более того: не последнюю роль играют физиологические особенности человека. Поэтому перед тем как сесть за руль, следует учитывать не только время, прошедшее после употребления спиртного, но и тип, а также количество выпитого.
Запах изо рта усиливается по мере накапливания химических соединений, вызванных употреблением алкоголя, и у каждого из нас этот процесс проходит индивидуально. Многое зависит от метаболизма, стойкости к восприятию спиртного и быстроты расщепления его коварных свойств. Немаловажную роль играют особенности работы сосудистой системы, печени, желудка и легких, а также масса тела. Как не трудно догадаться, чем больше вес, тем меньше пьянеет человек. Впрочем, после пары-тройки дней активного «отдыха» за столом, «устанет» даже самый рьяный борец сумо.
Безусловно, на эффективность выдыхаемого воздуха влияет крепость напитка, и чем он суровее, тем продолжительнее и интенсивнее запах перегара. Рассмотрим несколько примеров на самых популярных видов праздничного питья. Так, при употреблении 100 г «беленькой» у человека массой под 90 кг аромат улетучится примерно через 4—5 часов. Но вот при выпитых 300 г той же водочки человеку с аналогичным весом раньше, чем через 12—13 часов управлять автомобилем категорически нельзя. Если же процедура повторяется ежедневно, пусть и с перерывом на сон, а также под хорошую закуску, то гарантированно сесть за руль можно будет только часов через 14—15.
Не менее, если не более популярный у нашего брата коньячок выводится из организма еще дольше. К примеру, 100 гр этого напитка улетучатся у человека массой от 90 до 110 кг примерно за шесть часов. Через сколько получится вновь почувствовать себя водителем, планомерно увеличивая дозу, нетрудно понять путем простейших математических вычислений, не забывая при этом о прочих, приведенных выше, факторах.
Примечательно, что по причине замедленной скорости обмена веществ у представительниц слабого пола алкоголь выветривается несколько дольше. Те же 100 г коньяка у женщины весом менее 60 кг позволят прыгнуть за руль не раньше, чем через семь часов, а дамочке под 70 кг — часов через шесть. Похожая ситуация и с виски, которое, кстати, бывают различных сортов и крепости: от 37 до 65,5 градусов. Как, впрочем, и самогон, после употребления которого выезжать на дорогу раньше 12—14 часов противопоказано.
Что касается самого новогоднего напитка, то 100 г шампанского расщепляются в организме среднестатистического и при этом здорового мужчины за 1 час, а женщинам — опять же — для выведения паров «шипучки» понадобится более 2—2,5 часов. В общем, вооружайтесь калькулятором перед тем, как решите отправиться в путь за рулем своей машины. Напомним, что за езду на авто в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет. С наступающим, товарищи!