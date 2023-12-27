С наступающим: через сколько можно сесть за руль после трехдневного застолья

Некоторые автовладельцы уверены: выезжать на проезжую часть следует по истечении 12 часов после приема «горячительного». Однако это не совсем так. Точнее, совсем не так. Мало того, что спирт имеет накопительный эффект в организме, так еще и различные алкогольные напитки по-разному «выветриваются». Более того: не последнюю роль играют физиологические особенности человека. Поэтому перед тем как сесть за руль, следует учитывать не только время, прошедшее после употребления спиртного, но и тип, а также количество выпитого.

Запах изо рта усиливается по мере накапливания химических соединений, вызванных употреблением алкоголя, и у каждого из нас этот процесс проходит индивидуально. Многое зависит от метаболизма, стойкости к восприятию спиртного и быстроты расщепления его коварных свойств. Немаловажную роль играют особенности работы сосудистой системы, печени, желудка и легких, а также масса тела. Как не трудно догадаться, чем больше вес, тем меньше пьянеет человек. Впрочем, после пары-тройки дней активного «отдыха» за столом, «устанет» даже самый рьяный борец сумо.

Безусловно, на эффективность выдыхаемого воздуха влияет крепость напитка, и чем он суровее, тем продолжительнее и интенсивнее запах перегара. Рассмотрим несколько примеров на самых популярных видов праздничного питья. Так, при употреблении 100 г «беленькой» у человека массой под 90 кг аромат улетучится примерно через 4—5 часов. Но вот при выпитых 300 г той же водочки человеку с аналогичным весом раньше, чем через 12—13 часов управлять автомобилем категорически нельзя. Если же процедура повторяется ежедневно, пусть и с перерывом на сон, а также под хорошую закуску, то гарантированно сесть за руль можно будет только часов через 14—15.