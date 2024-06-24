За незаконное использование знака «Инвалид» предложили лишать «прав»

Депутаты Госдумы подготовили очередные поправки в «автомобильную» главу КоАП РФ с целью ужесточить наказание за установку знака «Инвалид» водителями, которые не имеют права использовать эту табличку. Штрафы станут ощутимо больше, а можно будет лишиться и «прав» — на срок от 1 до 3 месяцев.

Автор законопроекта глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов из партии ЛДПР убежден, что обычного штрафа для тех, кто использует знак «Инвалид» на машине в корыстных целях, не имея никакого отношения к перевозке людей с различными ограничениями по здоровью, недостаточно. А потому наказание необходимо ужесточить.

Так, инициаторы предлагают наказывать административным штрафом «в размере 10 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев и конфискацией предмета административного правонарушения» тех физлиц, что попадутся на использовании знака «Инвалид» повторно. Должностных — оштрафуют уже на 40 000 рублей, юридических — на 1 млн. рублей.

Остается лишь добавить, что по словам Ярослава Нилова, проект поправок в КоАП уже направлен в правительство на отзыв.