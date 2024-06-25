В России изменили порядок регистрации автомобилей

В третьем и окончательном чтении Госдума приняла законопроект, которые меняет правила постановки и снятия автомобиля с учета в ГИБДД. Из обязательных документов исключен полис ОСАГО. Кроме того, скорректирован срок прекращения регистрации машины после продажи.

Полис ОСАГО для постановки машины на учет теперь не нужен

Как сообщает РИА Новости, в законы «Об ОСАГО» и «О безопасности дорожного движения» внесены изменения: автовладельцам больше не придется оформлять автогражданку перед регистрацией транспортного средства в Госавтоинспекции — в списке обязательных документов при постановке на учет ее теперь нет.

Кроме того, собственники угнанных или похищенных машин отныне могут снимать их с учета по соответствующему заявлению в ГИБДД. А тем, кто автомобиль только-только продал, больше не нужно ждать 10 дней: прекратить регистрацию можно сразу. Правда, лишь в том случае, если договор купли-продажи заключался через «Госуслуги» или заверялся у нотариуса.

Однако есть и «ложка дегтя» — законопроект расширяет перечень оснований для отказа в постановке ТС на учет. Например, сотрудник Госавтоинспекции может «развернуть» автовладельца, если машину ввезли из-за границы на физлицо якобы для личных нужд, но быстро перепродали — раньше, чем положено по правилам. Чтобы зарегистрировать такое авто, придется доплатить утильсбор — по ставке для юрлиц.

Остается лишь добавить, что дата вступления поправок в силу пока не называется. Ее должны утвердить Совфед и президент.