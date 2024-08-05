Деньги не нужны: власти отказались от торговли «красивыми» автономерами

Неожиданное решение приняло Правительство РФ, поставив крест на аукционной торговле так называемыми красивыми государственными регистрационными знаками на автомобили. Напомним, что эта идея обсуждалась заинтересованными ведомствами почти полтора десятилетия, пока окончательно не выдохлась. При этом Минэкономики, отвечающее за разработку и соответствующих документов, и собственно за создание необходимой технологии торгов, внятного ответа на вопрос, почему вроде бы благое дело, сулящее неплохие поступления в казну, зарубили на корню, так и не дало.

Аукционов по продаже ГРЗ не будет

Позиция чиновников по поводу аукционов, приведенная изданием kommersant.ru, и позицией-то назвать нельзя:

— Разработка в настоящее время не ведется, — ответил на соответствующий запрос вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова замминистра экономики Алексей Херсонцев.

Между тем, рынок «серых» продаж «красивых ГРЗ» цветет и пахнет: стоимость «жестянок» иногда доходит до нескольких миллионов рублей, а популярные доски объявлений буквально завалены соответствующими предложениями! Иными словами, казна реально могла бы получать миллиарды рублей «легких денег».

Достаточно сказать, что в такой не самой моторизованной стране мира как Узбекистан, бюджет только за шесть месяцев этого года получил от подобной аукционной торговли автономерами почти 3 млрд. рублей! Но у России, переживающей сейчас, согласитесь, не самые простые времена, и тут свой собственный путь...