Деньги не нужны: власти отказались от торговли «красивыми» автономерами

Позиция чиновников по поводу аукционов, приведенная изданием kommersant.ru, и позицией-то назвать нельзя:
— Разработка в настоящее время не ведется, — ответил на соответствующий запрос вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова замминистра экономики Алексей Херсонцев.
Между тем, рынок «серых» продаж «красивых ГРЗ» цветет и пахнет: стоимость «жестянок» иногда доходит до нескольких миллионов рублей, а популярные доски объявлений буквально завалены соответствующими предложениями! Иными словами, казна реально могла бы получать миллиарды рублей «легких денег».
Достаточно сказать, что в такой не самой моторизованной стране мира как Узбекистан, бюджет только за шесть месяцев этого года получил от подобной аукционной торговли автономерами почти 3 млрд. рублей! Но у России, переживающей сейчас, согласитесь, не самые простые времена, и тут свой собственный путь...