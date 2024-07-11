Код 94: в каком регионе на автомобили вешают самые редкие номера

Широка страна наша родная, много в ней лесов, полей и разных регионов, которые многие водители разучивают по автомобильным номерам: 44 — Кострома, 61 — Ростов-на-Дону, 66 и 96 — Екатеринбург. У Москвы и Подмосковья — целый ворох: недавно Московской области дали очередной — 550. Но есть один регион, который мало кто видел: 94. Что это и где это, а так же почему автомобили с таким ГРЗ редко встречаются на дороге, выяснил портал «АвтоВзгляд».

1 января 2020 года в России начали выдавать номера по прописке собственника автомобиля: тут-то москвичи и узнали, что 25 — это Приморье, а 15 — Осетия, 62 — Рязань, а 82 — Ямало-Ненецкий автономный округ. Так же столичные жители быстро разобрались, кто на дорогах Первопрестольной «чужой», а кто уже успел обрести юридическую привязку к Белокаменной.

Кстати, если кому интересно: Москва «лопнула» 1 июля 2012 года, когда к ней были присоединены почти 150 тысяч гектаров Московской области. Следующий вопрос, интересующий москвичей и гостей столицы — когда докопают метро до Питера. На него ответа пока нет, ждем.

Россия, между тем, единственная страна в мире, где игра в города настолько популярна: любой опытный водитель может часами, стоя в пробке на МКАД, играть в нее, используя исключительно отечественные названия. Спасибо стоит сказать и нашему автомобильному номеру, позволяющему быстро и просто разучивать состав федерации.

БЛОК

Каждому региону присвоен свой числовой индекс, который довольно быстро запоминается. А там уж и до столиц каждого субъекта недалеко. Закончить картину изучения географии должен был, по идее, бессменно развивающийся внутренний туризм, для которого санкции и различные рестрикции сделали куда больше, чем российский чиновник.

Но есть один номер, который мало кто видел — 94 регион. Каждый знает, что 95 — это Чечня, а 93 — Краснодарский край. А кто же посередине? Почему его почти невозможно встретить на дорогах, а большинство водителей и вовсе никогда не видели? Ответ прост: автомобили с таким кодом ездят вне России. Это цифровое обозначение присвоено территории, находящейся за пределами РФ.

Нет, не угадали: Калининград и Калининградская область — это 39. А «девяносто четвертый» — индекс для регионов, обслуживающихся Управлением режимных объектов МВД, находящихся вне официальных границ страны. Самый известный и популярный пример — космодром Байконур, взятый Россией у Казахстана в долгосрочную аренду. На его территории действуют российские правила, а регулированием занят отечественный же МВД. Знали такое? Зачет!