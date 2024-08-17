Как сегодня купить «красивый» госномер и сколько он стоит

Официальный механизм продаж «красивых» госномеров в России так и не появился. Работы над созданием соответствующих аукционов в нашей стране приостановлены. Однако приобрести понравившийся регзнак автовладелец все же может. Как это сделать и сколько придется заплатить, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Аукциона по продаже регзнаков в России не будет, но рынок существует

Видимо, из простого соображения о том, что спрос должен закономерно рождать предложение, исходили российские законодатели весной прошлого года, когда внесли в Госдуму проект об официальной продаже «красивых», то есть запоминающихся, автомобильных номеров. Замысел был незатейлив — за счет интереса к такой специфической услуге пополнять государственный бюджет и даже карманы автовладельцев, готовых отдавать свои «удачные» регзнаки.

Однако что-то пошло не так. И буквально в начале августа стало известно, что правительство приостановило работу по созданию практики профильных аукционов. Так что в обозримом ближайшие годы «прямого» способа приобрести определенную комбинацию цифр и букв на номерном знаке у российских автомобилистов не будет. Впрочем, есть иной вариант.

В пресс-службе ГК «Автодом» напомнили, что единственная легальная возможность обзавестись «красивым» госномером сегодня — приобрести подержанную машину с регзнаком, отвечающим желанию покупателя. Новый владелец переоформляет ее на себя с имеющимися «табличками». Далее — отдает их на хранение, взамен получая новые, а автомобиль перепродает обратно предыдущему хозяину. Последний шаг — перерегистрировать уже свою «ласточку», повесив на нее заветный номер.

Так значит, российский рынок «красивых» автомобильных номеров все же существует?

Фото: freepik.com

«Конечно, существует», — говорит вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Услуги по покупке и продаже автомобильных номеров предлагаются в России достаточно активно, но единственный легальный способ, подтверждает эксперт, это действительно купить машину с интересующим регзнаком. Который, в свою очередь, зачастую стоит гораздо больше, чем авто как таковое.

В самом деле рунет «пестрит» предложениями в стиле «номера на авто купить», «продать и купить гос номер», «купить красивый номер на авто», «база красивых номеров», «срочный выкуп номеров по отличным ценам» и т. п. На многочисленных электронных площадках с названиями, содержащими характерные ключевые фразы, доступен широкий спектр вариантов для платежеспособных клиентов. И если зайти на любую из них, можно обнаружить непременное уточнение, что регзнак продается вместе с автомобилем.

Диапазон цен при этом довольно широк: от 50 тыс. до 20 млн. рублей и даже выше. В первую очередь — в зависимости от «красоты» номера, что сразу бросается в глаза. В меньшей степени — от марки и состояния автомобиля. При этом понятно, что продавать дорогую машину в хорошем состоянии, только чтобы сбыть главный товар — ее номер — нет никакого смысла.

Фото: freepik.com

Сравнительно более яркие сочетания стоят не меньше 250 тыс. рублей. За такие деньги можно, к примеру, обзавестись комбинацией «222мм», зарегистрированной в одном из регионов центральной России за «КамАЗом» 1995 года. По миллиону с лишним предлагаются номера с одинаковыми цифрами: «888», «777» (при условии, что нет особо «авторитетного» ведомственного буквенного сочетания). А вот регзнаки, в которых повторяются все буквы и все цифры (без учета региона), в любом случае будет стоить миллионы. Да и подмосковный номер «с600сс» продается почти за 2,5 млн. рублей.

Отдельный вопрос — насколько соответствуют ожидания продавцов ценам реальных сделок. Но если у автовладельца есть непреодолимое желание, подкрепленное финансовыми возможностями, обзавестись «красивым» номером, потратив при этом не только деньги, но и время, то вполне можно провести несколько часов в интернете, сопоставляя разные варианты, чтобы определить некий «рабочий» прайс-лист, чтобы лучше понять ситуацию на рынке.

Другое дело — стоит ли?