Накажут ли в действительности водителя за номер, установленный вверх тормашками

Многие автовладельцы уверены, что камеры автоматической фиксации нарушений ПДД не штрафуют нарушителей, на чьих машинах установлен государственный регистрационный знак «вверх тормашками». Да и сотрудникам ГИБДД, остановившим автомобиль с перевернутым номером, есть что возразить. Как же в действительности закон относится к подобным ухищрениям «рулевых», выяснил портал «АвтоВзгляд».

На самом деле, камеры автоматической фото- и видеофиксации без разбирательств «щелкают» нарушителей ПДД – будь то машина с грязными «жестянками» или без оных вообще. А дальше «письма счастья» разбирают сотрудники ГИБДД, лично просматривающие отснятый материал и подтверждающий его корректность собственной резолюцией.

Но если нечитаемый номер (к примеру, испачканный или деформированный) действительно способен избавить собственника авто от ответственности, то вот «перевертыш» от санкций уже не спасет. Придорожные полицейские смогут «прочитать» его своими глазами и помимо «наложенного» камерой штрафа шоферу-хитрецу прилетит еще один – на 5000 рублей – за «управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, либо с видоизмененными, препятствующими идентификации».

Как такое возможно, если таблички стояли на автомобиле, пусть и в перевернутом виде? Тем более, что по ст.12.2 Административного кодекса, ГРЗ признается нечитаемым и нестандартным, «если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение хотя бы одной из букв или цифр». Объясняем.

Да, подобный аргумент – единственное, на что в свое оправдание давят водители, попавшиеся инспекторам ДПС. Ведь все буквы и цифры на номере читаются, а значит он в полной мере соответствует требованиям законодательства. Более того: даже в ГОСТе нет прямого запрета на установку регзнака «вверх ногами». А значит, неправомерно и наказание. Или максимум – штраф в размере 500 руб. Что ж, доводы нарушителей звучат красиво, но на практике «не прокатят». И вот, собственно, почему.

Тот же ГОСТ Р 50577-93 гласит, что номер должен быть установлен с отклонением не более трех градусов и перпендикулярно длине машины, а также не более пяти градусов – перпендикулярно дорожному полотну. А в случае, когда «жестянка» висит в перевернутом виде, ее отклонение от положенных параметров превышает 175 градусов.

К тому же, в документе четко прописаны требования к расположению «триколора» и надписи RUS. И если сегодня автомобилисты имеют право ездить без флага РФ на регистрационном знаке, то без трех заветных буковок – нет. А они никак не могут быть отображены на табличке иначе, и уж тем более – «кверху каком» или «передом назад».

Иными словами, перевернутый знак на автомобиле – ни что иное, как езда с сознательно видоизмененным госномером, препятствующим идентификации ТС. И при встрече с экипажем ГИБДД, такой нарушитель рискует не только нарваться на 5-тысячный штраф, но и превратиться в пешехода сроком до трех месяцев, о чем вполне себе внятно истолковано в ч.2 той самой ст. 12.2 КоАП РФ.