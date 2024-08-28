Автоэксперт объяснил, почему не стоит парковать автомобиль, заезжая на бордюр

В Москве нечасто увидишь автомобили, припаркованные «под наклоном»: скажем, с левыми колесами на дороге, с правыми — на бордюре. И другое дело — регионы, где такая картинка встречается регулярно. Однако ставить таким образом машину не стоит. А почему, объяснили эксперты.

Как объяснили «Российской газете» в ГК «Автодом», на техническое состояние автомобиля подобная «разноуровневая» парковка никак не влияет. Другой вопрос — штрафы, на которые можно нарваться, оставив транспортное средство на бордюре. В Москве и Санкт-Петербурге это, согласно ст. 12.19 КоАП РФ, 3000 рублей, в остальных регионах — 1000 рублей.

Впрочем, парковка с заездом на бордюр далеко не всегда влечет административное наказание. Если в зоне стоянки установлен соответствующий знак (6.4 «Парковка» + информационная табличка, на которой изображены автомобили, частично «залезающие» на тротуар), то оставить транспортное средство в таком положении не просто можно, а нужно.

— При наличии таблички 8.6.3 возможен заезд на тротуар и парковка на нем параллельно проезжей части. Табличка 8.6.2 разрешает заехать на бордюр правыми или левыми колесами, 8.6.6 позволяет припарковаться на бордюре задней осью, а 8.6.7 — передней осью перпендикулярно проезжей части, — напомнили эксперты.