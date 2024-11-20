Российские водители стали реже скрывать госномера на «платках»

На российских платных дорогах стало меньше автомобилей со скрытыми номерными знаками. В последнее время их реже прячут от комплексов фото- и видеофиксации. Возможно, это связано с последними поправками в КоАП — с 14 октября в стране действует его новая редакция. Из-за нее маскировка регистрационных знаков может превратить водителя в пешехода на год или больше.

По словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, россияне стали меньше прятать номера все-таки из-за ужесточения КоАП. Однако часть экспертов не уверена, что нововведения сработали так быстро, сообщает «Коммерсантъ».

Некоторые водители используют так называемые рамки-«откидушки», чтобы лишний раз не «светить» номерами. При проезде под камерами хитрое устройство переворачивает их. Если раньше за это был предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или максимальное лишение «прав» на три месяца, теперь есть шансы лишиться водительского удостоверения на год-полтора. Плюс сотрудники ГАИ получили право конфисковывать устройства для махинаций.

Статистика говорит, что с января по сентябрь на трассах М-12 и ЦКАД, оборудованных системой «Свободный поток», фиксировали 8% авто со скрытыми номерами или вообще без них. За последние два месяца осени этот показатель снизился до 5%.

Ранее портал «АвтоВзгляд», что дорожные камеры научат вычислять машины со скрытыми госномерами.